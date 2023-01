Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Mit einem Kurs von 220,00 EUR zeigte sich die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 220,40 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 220,00 EUR. Mit einem Wert von 220,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.369 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,60 EUR) erklomm das Papier am 16.08.2022. Gewinne von 24,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 208,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,39 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 304,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 50.122,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.317,00 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 USD je Microsoft-Aktie.

