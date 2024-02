Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 412,05 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 412,05 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 38.259 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

