Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Mittag an

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 417,57 USD zu.

Um 12:02 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 417,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 60.177 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 420,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 255,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 38,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52.747,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

