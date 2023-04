Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Microsoft 260,50 EUR

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 286,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 286,81 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,49 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.757.341 Stück gehandelt.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 2,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,33 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,13 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

