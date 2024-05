Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 411,20 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 411,20 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 411,11 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 418,00 USD. Bisher wurden heute 867.563 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 430,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,77 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 306,61 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 34,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je Microsoft-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 454,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,86 Mrd. USD – ein Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

