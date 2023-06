Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Microsoft 307,30 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 12:03 Uhr 0,6 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.432 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 338,55 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,36 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Abschläge von 36,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 350,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

