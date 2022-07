Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochmittag mit Abschlägen

Das Papier von Microsoft befand sich um 13.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 254,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 253,10 EUR. Bei 253,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.185 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,60 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 49.360,00 USD gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet. Microsoft dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

