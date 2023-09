Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Microsoft. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 331,87 USD.

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 12:00 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 331,87 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.574 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 366,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 10,52 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Mit Abgaben von 35,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 377,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

