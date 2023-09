Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 309,55 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 309,55 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 309,65 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,95 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.002 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 326,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,60 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,50 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 377,29 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.10.2023 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

