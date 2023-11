Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 366,73 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 366,73 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 365,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 368,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.041.967 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 370,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 219,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 397,63 USD.

Am 24.10.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,24 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

