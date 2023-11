Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag schwächer

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 344,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,4 Prozent auf 344,65 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 344,10 EUR nach. Bei 345,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.102 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 346,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,50 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 397,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.10.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 31.01.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,24 USD je Aktie aus.

