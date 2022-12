Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag fester

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 245,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 248,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 49.014 Stück.

Bei 305,30 EUR markierte der Titel am 13.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 19,44 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 50.122,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.317,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

