Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 381,90 EUR.

Die Microsoft-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 381,90 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 382,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 380,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.289 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 391,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 229,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,04 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

