Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag gefragt

Das Papier von Microsoft legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 253,92 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 257,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,40 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.016 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Mit einem Zuwachs von 19,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,97 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 297,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,30 USD je Microsoft-Aktie.

