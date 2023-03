Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,6 Prozent auf 238,80 EUR. Bei 239,25 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 238,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 3.305 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 289,70 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 17,57 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 24.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 52.747,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 51.728,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,30 USD je Microsoft-Aktie.

