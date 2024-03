Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag höher

Kurs der Microsoft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 426,10 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 426,10 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 426,88 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 420,00 USD. Zuletzt wechselten 12.624.381 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 426,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 259,21 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 39,17 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62.020,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 52.747,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,66 USD je Microsoft-Aktie.

