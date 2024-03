Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 418,28 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 418,28 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.090 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 259,21 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 38,03 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 440,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.020,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

OpenAI: Andreessen kritisiert Sicherheitsmaßnahmen bei KI-Firmen

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer