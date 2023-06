Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Microsoft 309,75 EUR

Das Papier von Microsoft legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 310,20 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 310,35 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 310,00 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.625 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,00 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 350,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,62 USD fest.

