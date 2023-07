Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 347,76 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 347,76 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 348,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 347,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.411.458 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (351,32 USD) erklomm das Papier am 17.06.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 357,63 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.04.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 25.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte Microsoft die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

