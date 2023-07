Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Vormittag positiv

Microsoft im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 308,65 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 308,65 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 308,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 308,15 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 8.271 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 320,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 350,75 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,62 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

