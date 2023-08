Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Mittag ab

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 321,01 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 02:00 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 321,01 USD abwärts. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.564 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 366,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 50,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 377,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.189,00 USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.865,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Drei Dinge, die Warren Buffetts Lunch-Gäste von ihm gelernt haben

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben