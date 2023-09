Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple-Aktie an der NASDAQ vorbörslich dennoch im Plus: Belgien will Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken überprüfen

Google Cloud teams up with Web3 startup to make DeFi mainstream

Haredi women graduate first SAP-KamaTech tech training course

Heute im Fokus

Belgien will Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken überprüfen. Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Vonovia an. Barclays kappt Rating und Ziel für LVMH. VW und AUDI wollen E-Auto-Produktion ausbauen. CO2-Fußabdruck bei Deo-Aerosoldosen von Beiersdorf soll gesenkt werden. Deutsche Bank Research hebt Einstufung zu Vestas an. UAW-Chef sieht Verhandlungen mit Autokonzernen noch lange nicht am Ziel