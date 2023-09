Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 313,75 EUR zu.

Die Microsoft-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 313,75 EUR. Bei 314,20 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 313,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.744 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,19 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 33,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,99 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

