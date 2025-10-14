Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 514,39 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 514,39 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 515,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 506,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 510,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.916.997 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 64,73 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Microsoft dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

