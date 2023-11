Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 371,57 USD.

Um 16:07 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 371,57 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 371,95 USD. Bei 371,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.862.234 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 371,95 USD markierte der Titel am 14.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,10 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 219,35 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 69,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 397,63 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 USD je Aktie.

