Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 343,85 EUR.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 343,85 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 343,85 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 342,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.178 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,75 EUR am 06.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 39,29 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 397,63 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.122,00 USD umgesetzt worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

