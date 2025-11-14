Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 502,22 USD.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 502,22 USD nach. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 497,45 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 498,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1.119.567 Stück.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 45,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 22,32 USD je Aktie belaufen.

