Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft legt am Abend zu

14.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 509,37 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:08 Uhr 1,2 Prozent. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 511,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 498,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2.956.862 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 8,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 634,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 77,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2028 22,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

