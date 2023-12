Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Mittag

So entwickelt sich Microsoft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 375,37 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 375,37 USD nach oben. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 32.128 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2023 auf bis zu 384,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 219,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 56.517,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.122,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

