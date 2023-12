Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 345,00 EUR zu.

Das Papier von Microsoft konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 345,00 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 346,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 346,85 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.210 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,95 EUR erreichte der Titel am 29.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 1,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,35 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,23 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

