Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 388,20 USD.

Mit einem Kurs von 388,20 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 388,68 USD zu. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 384,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 385,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 21.661.153 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 390,68 USD erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Am 20.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,58 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,23 USD fest.

