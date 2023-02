Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:05:37 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 251,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 251,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.196 Microsoft-Aktien.

Bei 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,02 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 20,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 297,00 USD an.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.747,00 USD – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.728,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com