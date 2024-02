Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Donnerstagmittag Boden gut

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 410,91 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 28.823 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 420,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,61 USD. Dieser Wert wurde am 03.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,23 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.020,00 USD im Vergleich zu 52.747,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,63 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus