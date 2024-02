Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 405,86 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 405,86 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 405,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 408,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.630.763 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2024 auf bis zu 420,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 3,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 65,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 62.020,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52.747,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 23.04.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,63 USD im Jahr 2024 aus.

