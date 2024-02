Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 382,45 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 382,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 383,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 382,25 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.827 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 391,35 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 2,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 229,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 67,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

