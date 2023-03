Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 22:00 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 260,79 USD. Bei 261,07 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 256,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.118 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 315,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,00 USD.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.747,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.728,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,30 USD je Aktie.

