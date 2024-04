Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag fester

Kurs der Microsoft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 425,82 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 425,82 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 426,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 426,52 USD. Bisher wurden heute 731.638 Microsoft-Aktien gehandelt.

Bei 430,81 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Bei 275,38 USD fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 54,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 62.020,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.747,00 USD erwirtschaftet worden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,67 USD im Jahr 2024 aus.

