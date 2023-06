Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Microsoft

Aktien in diesem Artikel Microsoft 312,75 EUR

Das Papier von Microsoft befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,7 Prozent auf 334,95 USD ab. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.555 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,02 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit einem Kursverlust von 36,28 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 350,75 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,65 USD je Microsoft-Aktie.

