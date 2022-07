Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag mit Aufschlag

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 253,45 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 254,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 254,40 EUR. Bisher wurden heute 4.673 Microsoft-Aktien gehandelt.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,85 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 9,32 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,29 USD.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 49.360,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 41.706,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,28 USD je Aktie aus.

