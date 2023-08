Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 322,54 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 322,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.884 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 366,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,83 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 377,29 USD.

Microsoft gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

