Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 321,65 USD.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 321,65 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 321,31 USD. Bei 323,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.667.595 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 12,30 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Am 26.07.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

