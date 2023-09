Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 333,49 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 333,49 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 332,35 USD. Bei 337,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.390.157 Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,00 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 377,29 USD.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56.189,00 USD umgesetzt, gegenüber 51.865,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

