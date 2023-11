Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Microsoft im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 370,61 USD.

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 370,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 373,13 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 369,62 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 4.206.143 Stück.

Am 15.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 373,13 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 219,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,81 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 397,63 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

