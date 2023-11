Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 341,65 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 09:21 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 341,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 341,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.978 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2023 erreicht. 1,38 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 38,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 397,63 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD im Vorjahresquartal. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Vom Zögling zum Milliardär: Steve Ballmer könnte beim Reichtum bald Bill Gates überflügeln

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diese große Investmentchance sieht Anlagestratege Richard Bernstein