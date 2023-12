Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Freitagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 369,02 USD nach oben.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 369,02 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 371,17 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 366,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 13.564.133 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,30 USD) erklomm das Papier am 30.11.2023. 4,14 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 219,35 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 24.10.2023 vor. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 56.517,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 50.122,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,23 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: Dow Jones am Donnerstagnachmittag fester

Handel in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain