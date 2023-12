Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 334,30 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 334,30 EUR zu. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 334,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 333,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.250 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 350,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,98 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 37,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 403,88 USD angegeben.

Am 24.10.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: Dow Jones am Donnerstagnachmittag fester

Handel in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain