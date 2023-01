Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Microsoft-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 221,15 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,25 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.470 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,64 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 304,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 vorlegen. Microsoft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

