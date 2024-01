Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 354,65 EUR.

Die Microsoft-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 354,65 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 354,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 354,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.107 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2024 markierte das Papier bei 356,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 212,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 403,88 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56.517,00 USD umgesetzt, gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

