Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Microsoft konnte um 12:04:30 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 252,10 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,10 EUR. Bisher wurden heute 13.058 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 12,95 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 20,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

