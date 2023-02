Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Microsoft

Die Microsoft-Aktie wies um 04:06:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 248,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 246,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.665 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,04 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent auf 52.747,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

